卡塔尔强化主权财富基金团队 以分散投资组合--消息

路透迪拜9月2日 - 熟知计划的消息人士表示，全球最积极的投资机构之一--卡塔尔主权财富基金正招募资深银行家及产业高阶经理人，藉以降低其对于欧洲的仰赖程度，并分散其投资组合。

消息人士称，在新任的执行长Ahmed Al-Sayed领导下，这个规模超过1,000亿美元的主权财富基金正寻求在亚洲及美国的投资机会。这次的招聘活动反映出地缘投资组合均衡的长期目标；目前该基金的欧洲曝险比重接近80%。

自从Al-Sayed获得派任以来，该基金便开始积极扩张，招聘银行界人士及资深经理人，招募人才背景从具有亚洲并购经验到欧洲零售及奢侈品投资不等。

消息人士中有三位表示，这档主权财富基金的投资部门Qatar Holding聘用Ugo Arzani担任消费及零售业投资的新任主管，他先前的工作是美银美林(BAC.N)驻伦敦的董事总经理。消息人士不愿具名，因为这次招聘活动并未公开。

消息人士称，这档基金另外找来Jason Chew担任亚洲地产主管，他先前担任Pramerica Real Estate Investors大中华地区主管。两位主管将自9月起到职，并将进驻多哈。

卡塔尔投资局(QIA)对于招聘活动或分散投资组合计划皆不愿置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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