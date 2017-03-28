英国退欧谈判即将展开 卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持

路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。

卡塔尔目前在英国有400亿英镑的投资，包括一些知名的伦敦地标建筑，包括碎片大厦、哈罗德百货公司、萨佛伊酒店以及金丝雀码头(Canary Wharf)金融区的部分股权。

虽然英国在去年6月23日公投决定脱离欧盟，让许多投资者和企业领袖感到意外，但卡塔尔金融投资高层则借助在伦敦参加一个投资会议的机会，承诺为脱欧之后的英国提供支持。

卡塔尔主权财富基金--卡塔尔投资局(QIA)的执行长表示，他认为英国有投资机会，并称该基金的目光集中在基础设施、医疗保健和科技行业。QIA掌管着3,350亿美元资产。

“我仍认为，即便是在英国退欧之后，QIA也有可以把握的投资机会，”QIA执行长Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud al-Thani在会上说。“无论何时(英国)政府需要QIA出手，我们都会作好准备。”

卡塔尔总理Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani在声明中表示，卡塔尔预计将在未来五年内在英国投资50亿英镑(63亿美元)。

英国首相特雷莎·梅将于周三正式知会欧盟，该国打算退欧。

“英国退欧后将进入一个新纪元...退欧谈判将在欧洲国家之间展开，没有人非常清楚谈判将走向何方，然而我们能够看到英国制造能力提升，进而推高能源需求的希望，”卡塔尔能源部长萨达周一接受路透访问时称。

“英国制造业和工业有可能实现繁荣与发展，而卡塔尔将始终提供所需的能源。我们当然能够为满足英国的需要而出一份力，”萨达表示。(完)