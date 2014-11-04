卡塔尔主权财富基金称青睐投资中国房地产等行业（更新版）

2013年3月15日在上海房展拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

（新增细节及卡塔尔投资局执行长评论）

卡塔尔投资局执行长Ahmed Al-Sayed周二表示，身为卡塔尔主权财富基金及全球最积极投资者之一的卡塔尔投资局(QIA)，正急欲投资中国房地产、基础建设和医疗行业。

Al-Sayed表示，正在扩大该基金驻北京办事处的规模，并计划在未来五年在亚洲投资150-200亿美元。这家主权财富基金拥有约1,700亿美元。

他还指出，QIA还在考虑投资消费和服务行业、媒体和电信行业，并强调QIA关注一切具有投资前景的机会。

消息人士去年告诉路透，QIA在招募银行家和管理人员，计划推进多元化投资。该基金近80%投资比率在欧洲市场。

“我们在欧洲刚敲定一笔交易，我们会继续在欧洲投资，”Al-Sayed在QIA周二在京召开的投资论坛上告诉记者。“但是作为一家全球基金，我们也需要对资产在地区和投资产品上实施多元化配置，不过我们一定会继续在欧洲的业务。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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