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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 15:35 BJT

国际油市：卡塔尔11月马林原油降价逾10美元，至四年最低--消息

路透新加坡12月3日 - 一名了解情况的交易员周三表示，卡塔尔将11月的马林原油(Marine crude)官方售价较上月下调10.55美元，至每桶74.35美元。

该价格降至2010年9月以来最低。

该交易员称，卡塔尔将10月的陆地原油也较前月下调10.30美元，至每桶76.20美元。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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