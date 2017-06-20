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时事要闻 | 2017年 6月 20日 星期二 10:47 BJT

如果存款遭国外机构提领 卡塔尔政府准备好支持银行--QFC高管

路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。

他表示，来自沙特、阿联酋(阿拉伯联合大公国)及巴林的机构，在卡塔尔银行业约180亿美元的存款将在两个月后到期。

他对记者表示，必要时，卡塔尔政府将介入支应万一遭到提领的资金，而在QFC的其他银行仍会向卡塔尔的银行业提供短期美元存款。

“这些断交国家是否会决定取回这些存款还不得而知。因为这些存款两个月后才会到期，因此到目前为止还未造成影响。但这是我们密切关注的措施和重点。”

“我们在2008年时曾发生更严重的危机，是一场金融危机、而非政治危机，当时政府曾介入并买下违约的贷款和不动产投资组合。如果必要性升高，政府可轻易出手并实施类似的举措。”(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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