如果存款遭国外机构提领 卡塔尔政府准备好支持银行--QFC高管

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
他表示，来自沙特、阿联酋(阿拉伯联合大公国)及巴林的机构，在卡塔尔银行业约180亿美元的存款将在两个月后到期。
他对记者表示，必要时，卡塔尔政府将介入支应万一遭到提领的资金，而在QFC的其他银行仍会向卡塔尔的银行业提供短期美元存款。
“这些断交国家是否会决定取回这些存款还不得而知。因为这些存款两个月后才会到期，因此到目前为止还未造成影响。但这是我们密切关注的措施和重点。”
“我们在2008年时曾发生更严重的危机，是一场金融危机、而非政治危机，当时政府曾介入并买下违约的贷款和不动产投资组合。如果必要性升高，政府可轻易出手并实施类似的举措。”(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。