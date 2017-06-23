阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员

美国共和党参议员提出替代奥巴马医保的法案 但未必能获通过
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
该官员对路透表示，这份由沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和巴林列出的清单还要求关闭在卡塔尔的土耳其军事基地，并交出在其领土上的所有被点名的恐怖分子。
这四个国家给卡塔尔10天时间达到这13条要求。清单是由正在调解争端的科威特转交给卡塔尔的。不过卡塔尔否认自己支持恐怖主义。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。