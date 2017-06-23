阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员

路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。

该官员对路透表示，这份由沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和巴林列出的清单还要求关闭在卡塔尔的土耳其军事基地，并交出在其领土上的所有被点名的恐怖分子。

这四个国家给卡塔尔10天时间达到这13条要求。清单是由正在调解争端的科威特转交给卡塔尔的。不过卡塔尔否认自己支持恐怖主义。(完)