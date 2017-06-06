焦点：卡塔尔及其邻国的外交争端恐招致数以十亿美元计损失

2017年6月5日，多哈，图为卡塔尔航空的飞机。 REUTERS/Stringer

路透迪拜6月5日 - 卡塔尔与其海湾邻国之间爆发的外交争端可能导致贸易和投资减缓，同时在地区各国疲于应对低油价难题之时推高借款成本，因此将带来数以十亿美元计的损失。

卡塔尔主权财富基金估计握有3,350亿美元资产，因此沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一决定切断与其陆海空交通联系后，卡塔尔看起来可免于爆发经济危机。

卡塔尔的港口设施刚刚经过扩建，意味着它可以继续出口液化天然气(LNG)；此外在沙特阿拉伯关闭边境后，卡塔尔也可改由海运进口商品。

但如果争议拖延数月，卡塔尔的部分经济部门可能遭遇重创；这一前景已推动卡塔尔股市周一大跌超过7%。沙特指责卡塔尔支持恐怖主义，引发了此次外交争端。

迅速成长的卡塔尔航空可能因为被禁止前往中东部分枢纽城市而面临亏损。卡塔尔正努力将自身打造成为旅游业中心，而卡塔尔航空则是该计划的核心。

卡塔尔政府一直在海内外借款，以为约2,000亿美元的基础建设融资，因其准备主办2022年的世界杯足球赛。周一卡塔尔债券价格下跌，表明其借款将变得更为昂贵，这可能为拖慢一些工程项目。

海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)六个成员国中的其他国家债券，周一几无变动，但一些国外银行业者表示，如果外交紧张情势持续，整个地区最终可能需支付更多成本才能取得借款。

“如果该争端持续一阵子，其后续影响可能深远，”一位于海湾的国际性银行业人士表示。由于牵扯到政治敏感，该位人士不愿具名。

“资产管理公司将无法区分卡塔尔和其他GCC国家，而国际管理公司将不再插手GCC的信贷。如果卡塔尔被认为资助恐怖份子或者有合规问题，那么资产管理公司将会小心翼翼。”

**贸易**

由于GCC成员国全都极为仰赖油气出口，因此彼此之间的贸易往来和投资关连薄弱，这将限制了政治争端对经济的影响。阿联酋是卡塔尔最大的GCC贸易伙伴国，但全球来看只是卡塔尔的第五大贸易伙伴。

同样，根据交易所数据，沙特和其他GCC国家在卡塔尔股票市场交易中所占份额只有5-10%左右，表明就算这些国家全部撤离，也不会对卡塔尔股市造成毁灭打击。

不过，卡塔尔在一些领域的成本将增加。卡塔尔2015年食品进口额为10.5亿美元，其中3.09亿美元来自沙特和阿联酋。其中很大一部分，尤其是奶制品，是通过沙特陆路边境进口的。卡塔尔需要对此另作安排。

卡塔尔的建筑成本也可能上升，因为铝等建筑材料不能再通过陆路进口，这将加重整体经济的通胀。

2014年沙特、阿联酋和巴林曾召回驻卡塔尔大使长达八个月，指责卡塔尔支持伊斯兰组织，但市场和经济受到的影响很小，因为当时未切断交通连接，贸易和投资与以前一样。

而这次，沙特已经允诺“启动法律程序，立即取得兄弟般的友好国家和跨国公司的理解，尽快(对卡塔尔)采取相同措施”。

目前还不清楚沙特是否能说服更多国家与卡塔尔断交。但沙特可能会试图强迫外国企业，在与卡塔尔做生意，还是与沙特从事生意往来之间做个选择。沙特市场规模比卡塔尔大得多，且正在进行经济改革扩大对外开放。

开罗的银行人士周一表示，埃及部分银行已暂停和卡塔尔同业进行业务往来。海合会(GCC)的银行是否会跟进，现阶段还不明朗；阿联酋的商业银行人士对路透表示，他们正在等待该国央行的指示。

迪拜和其他几个海湾国家的股市周一下跌--虽然跌幅没有卡塔尔那么深--表明了该地区投资者的担忧情绪。

“大家都希望能有智者介入，让局面平静下来。然而目前为止事态似乎在逐渐扩大。”阿布扎比NBAD证券的执行长Mohammed Ali Yasin表示。(完)