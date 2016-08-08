卡塔尔能源部长称油市正朝向恢复平衡 OPEC持续关注情势

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透迪拜8月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周一表示，尽管近期国际油价下跌，油市目前朝向恢复平衡，他并称，石油输出国组织(OPEC)持续进行对话以稳定市场。
“近期油价下跌及当前市场波动只是暂时的，”兼任OPEC大会主席的萨达发表声明称。
“OPEC继续密切监视市况发展，并且在帮助恢复油市稳定和秩序的途径和手段方面，与所有成员国保持经常性的联络。”
声明称，OPEC非正式会议按计划将在阿尔及利亚、于9月26-28日的国际能源论坛会召开间隙举行。（完）
(编译 蔡美珍/高琦 审校 戴素萍/王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。