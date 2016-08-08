卡塔尔能源部长称油市正朝向恢复平衡 OPEC持续关注情势

路透迪拜8月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周一表示，尽管近期国际油价下跌，油市目前朝向恢复平衡，他并称，石油输出国组织(OPEC)持续进行对话以稳定市场。

“近期油价下跌及当前市场波动只是暂时的，”兼任OPEC大会主席的萨达发表声明称。

“OPEC继续密切监视市况发展，并且在帮助恢复油市稳定和秩序的途径和手段方面，与所有成员国保持经常性的联络。”

声明称，OPEC非正式会议按计划将在阿尔及利亚、于9月26-28日的国际能源论坛会召开间隙举行。（完）