卡塔尔能源部长称油价急需达65美元方能增加投资--美联社

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透迪拜5月24日 - 根据周二刊发的美联社采访，卡塔尔能源部长兼2016年OPEC主席萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)表示，油市正处于重新平衡中，但原油价格目前还不合理。萨达称，当前油价迫切需要达到每桶最低65美元的水平。
“油市正在缓慢但稳定复苏，幸运的是从基本面来看，油市正朝着正确的方向前进，”报导中萨达如是表示。
“我认为油价尚未达到合理水平，我们需要更合理的价格才能够增加投资以确保对世界的能源供应、并免于价格冲击影响，”萨达称。
布兰特原油期货周二结算价报48.61美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 李春喜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。