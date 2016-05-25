卡塔尔能源部长称油价急需达65美元方能增加投资--美联社

路透迪拜5月24日 - 根据周二刊发的美联社采访，卡塔尔能源部长兼2016年OPEC主席萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)表示，油市正处于重新平衡中，但原油价格目前还不合理。萨达称，当前油价迫切需要达到每桶最低65美元的水平。

“油市正在缓慢但稳定复苏，幸运的是从基本面来看，油市正朝着正确的方向前进，”报导中萨达如是表示。

“我认为油价尚未达到合理水平，我们需要更合理的价格才能够增加投资以确保对世界的能源供应、并免于价格冲击影响，”萨达称。

布兰特原油期货周二结算价报48.61美元。(完)