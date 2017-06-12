焦点：卡塔尔遭遇美元荒 因外资银行缩减与该国机构的业务

路透多哈/迪拜/阿布扎比6月11日 - 卡塔尔外汇交易市场周日遭遇美元荒，使焦虑的外籍人员更难把钱汇回国内，因为卡塔尔遭遇外交危机后，外资银行减少了与卡塔尔机构的业务往来。

“由于来自阿联酋的航运和交通中断，我们没有美元了。同时我们也没有储存的美元，”卡塔尔-阿联酋交易所的某交易商称，“来自阿联酋的航运已经被封。”

多哈其他几家交易所也告诉路透，他们没有美元供应。在卡塔尔-阿联酋交易所，不少人正安静地排队等待换汇或是向母国汇款。在卡塔尔这个拥有260万人口的国家，有近90%的人口是外籍人员。

“我今天早上和我太太说起这事，她说，‘现在你把存款汇到我这里吧！’我并不恐慌，但我的家人很害怕，”来自菲律宾的空调维修工John Vincent称。

“我给家里汇了2,000里亚尔(550美元)，但我在卡塔尔还有更多储蓄。我要观察以下未来几天的形势，然后再决定怎么做。 ”

按人均计算，卡塔尔是全球最富裕的国家之一，而且拥有大量外汇储备。美元短缺并不意味着卡塔尔没钱了，但这显示出外交危机如何扰乱部分金融体系。

沙特、阿联酋、巴林和埃及的银行业者上周开始缩减与卡塔尔的业务。此前这些国家的政府宣布切断与卡塔尔的外交关系和交通联系，指责卡塔尔支持恐怖主义。

阿联酋随后在周末要求该国银行对六家卡塔尔银行“加强尽职调查”，并称这些卡塔尔银行可能与恐怖主义黑名单上的个人或实体有业务关系。

虽然没有完全禁止与卡塔尔的商业往来，但效果可能是一样的。阿联酋的银行周日就缺席了卡塔尔的外汇和货币市场，导致这两个市场都放缓。银行业人士说，他们担心进行任何交易都可能让他们面临法律风险。

一些在卡塔尔设有业务的西方银行照常展开业务，部分原因是他们不想错失卡塔尔为主办2022年足球世界杯而计划筹建的价值数以十亿美元计的建筑项目。

但银行业消息人士称，其他西方银行在继续维持现有业务的同时，已经暂停对卡塔尔的新业务，包括银行间贷款和联贷业务。由于政治敏感性，消息人士要求不具名。

“每个人都感到震惊--他们不是担心卡塔尔的信用，他们担心的是合规问题，以及局部制裁有可能升级为国际制裁，”一位在该地区的外资银行人士称。

**美元**

卡塔尔货币兑换机构经纪人表示，美元短缺某种程度而言是季节性现象，因为海湾地区炎热的夏季和斋月已经开始，这段时间传统上是出国旅行旺季。

在卡塔尔设有八家分支的UAE Exchange的总裁Sudhir Kumar Shetty表示，该公司在卡塔尔的汇款和货币兑换业务照常进行。他称，该公司并未见到外交紧张局势导致汇款数额有很大变化。

但他补充说，在卡塔尔美元供不应求，部分归因于来自其他海湾国家的美元流动中断。

“所有的银行和交易所，到处都没有美元。所有交易所正在设法从他国获得美元，”Sudhir Kumar Shetty称。他还补充说，该交易所正在期待来自香港的供应。

被阿联酋点名的六家卡塔尔的银行没有回复路透寻求置评的请求，这六家银行分别是卡塔尔国民银行QNBK.QA、Qatar Islamic Bank QISB.QA、Qatar International Islamic Bank QIIB.QA、Masraf Al Rayan MARK.QA、Doha Bank DOBK.QA和未上市的Barwa Bank IPO-BABK.QA。

上述五家上市银行的股价周日均告下跌，其中卡塔尔国民银行股价跌0.5%，原因是这些银行因从外国机构借贷的能力下降而面临融资困难，导致投资者做出反应。

SICO Bahrain估计，卡塔尔的银行以客户和银行家存款的方式，从其他海湾国家的融资有大约600亿里亚尔(165亿美元)。如果危机继续，这些融资中的大多数最终会被撤回。

银行家预测，如果卡塔尔的银行资金不足，可能会从央行的附买回便利(repo facility)借钱。附买回利率目前为2.25%，而卡塔尔银行同业拆放利率周日升至2.20%，为多年来的最高，接近该利率水平。

根据央行规定，附买回规模被限制在各银行的民间部门存款的2%。银行家猜测央行可能上调该限制。卡塔尔央行没有回复置评请求。(完)