卡塔尔主权财富基金称青睐投资中国房地产等行业

路透北京11月4日 - 卡塔尔投资局执行长Ahmed Al-Sayed周二表示，卡塔尔主权财富基金及全球最积极投资者之一的卡塔尔投资局，正急欲投资中国房地产、基础建设和医疗行业。

Al-Sayed表示，该规模约1,700亿美元的主权财富基金，并计划未来五年投资亚洲150-200亿美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

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