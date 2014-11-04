卡塔尔主权财富基金称青睐投资中国房地产等行业

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京11月4日 - 卡塔尔投资局执行长Ahmed Al-Sayed周二表示，卡塔尔主权财富基金及全球最积极投资者之一的卡塔尔投资局，正急欲投资中国房地产、基础建设和医疗行业。
Al-Sayed表示，该规模约1,700亿美元的主权财富基金，并计划未来五年投资亚洲150-200亿美元。(完)
(编译 戴素萍 审校 王洋)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。