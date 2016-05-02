独家：卡塔尔投资局聘用更多外部经理人 降低欧洲投资比重

路透迪拜5月1日 - 熟知内情人士向路透表示，卡塔尔主权财富基金在进行内部检讨后正降低对欧洲投资的关注，并把更多资金分配给外部基金经理。

卡塔尔投资局以积极投资于高知名度欧洲资产而闻名，例如伦敦的Shard大厦及哈洛德百货、瑞士信贷<CSGN.VX及德国大众汽车(VOWG_p.DE)等。根据行业追踪机构主权财富基金研究所(SWFI)数据，卡塔尔投资局握有2,560亿美元资产。

但消息人士称，卡塔尔投资局的检讨结果为“过度致力于”欧洲投资，且应该不再那么强调直接投资；在该机构进行检讨之际，其所持有的部分欧洲资产价格大跌，同时石油及天然气价格下滑导致卡塔尔出口收入减少。

取而代之的是，卡塔尔投资局正将更多资金配置在外部经理人身上，这些经理人被告知应将投资分散于全球各地，特别是亚洲及美国。

这些消息人士拒绝具名，因为透露内容具有商业上的敏感性；他们因为与卡塔尔投资局有往来而熟悉事况。卡塔尔投资局一名公关代表称，该基金不予置评。

消息人士称，卡塔尔投资局对于德国大众汽车(VOWG_p.DE)和大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)的投资回报很差，这是促使他们改变策略的一个原因。

卡塔尔投资局是大众汽车的第三大股东，持股17%，市值约为130亿美元。而在大众汽车排放作假丑闻曝光后，该公司股价已经较2015年3月触及的峰值跌落了52%。

根据汤森路透数据，卡塔尔投资局持有嘉能可9%的股票，市值约为30亿美元。由于投资者担忧嘉能可应对全球金属价格大跌的能力，嘉能可股价也大幅走低，较2015年峰值跌去49%。

遭遇上述投资失败后，“卡塔尔投资局的辉煌日子已经变得屈指可数。”一位消息人士说道。

但消息人士也指出，目前尚无迹象显示卡塔尔投资局会削减对大众汽车和嘉能可等欧洲大型企业的现有持股。

两位消息人士称，卡塔尔投资局迫切希望强化其所参与的“负责任投资”，这种资产管理方式强调的是保护环境、消费者利益和人权。（完）