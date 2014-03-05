卡塔尔投资局减持中国农行H股

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港3月5日 -据香港联交所资料显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局于上周五减持3,673.7万股中国农业银行(1288.HK)H股股份，套现1.22亿港元，其持有农行H股比例降至21.89%。
联交所权益披露显示，卡塔尔投资局旗下负责战略投资和直接投资的Qatar HoldingLLC，于2月28日在场内按每股平均价3.32港元减持了3,673.7万股农行H股。
卡塔尔投资局于农行2010年上市时以基石投资者身份认购农行的H股。当时农行H股招股价为每股3.2港元，A股(601288.SS)招股价为2.68元人民币。
在此次减持后，卡塔尔投资局仍持有农行约67.3亿股H股，相当于H股发行量的21.89%。
农行H股周三收报3.22港元；A股则报2.32元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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