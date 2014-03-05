卡塔尔投资局减持中国农行H股

路透香港3月5日 -据香港联交所资料显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局于上周五减持3,673.7万股中国农业银行(1288.HK)H股股份，套现1.22亿港元，其持有农行H股比例降至21.89%。

联交所权益披露显示，卡塔尔投资局旗下负责战略投资和直接投资的Qatar HoldingLLC，于2月28日在场内按每股平均价3.32港元减持了3,673.7万股农行H股。

卡塔尔投资局于农行2010年上市时以基石投资者身份认购农行的H股。当时农行H股招股价为每股3.2港元，A股(601288.SS)招股价为2.68元人民币。

在此次减持后，卡塔尔投资局仍持有农行约67.3亿股H股，相当于H股发行量的21.89%。

农行H股周三收报3.22港元；A股则报2.32元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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