卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效

路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。

“我们乐观认为将协议展延至今年下半年将改善市场稳定性，因预期第三季及第四季需求将增加。全球经济情势正在逐步改善，更进一步支撑上述事实，”Mohammad al-Sada在一份声明中表示。

“我们同时认为将协议进一步展延至2018年第一季是有好处的，第一季需求会出现季节性下滑。”

Mohammad al-Sada指出，最近几天有一些产油国展现出对延长减产协议的支持，而供需恢复平衡的过程“终于获得动能”；近三年来石油库存不断增加。

石油输出国组织(OPEC)成员国及非成员国5月25日将于维也纳开会决定产出政策。(完)