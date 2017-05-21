卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
“我们乐观认为将协议展延至今年下半年将改善市场稳定性，因预期第三季及第四季需求将增加。全球经济情势正在逐步改善，更进一步支撑上述事实，”Mohammad al-Sada在一份声明中表示。
“我们同时认为将协议进一步展延至2018年第一季是有好处的，第一季需求会出现季节性下滑。”
Mohammad al-Sada指出，最近几天有一些产油国展现出对延长减产协议的支持，而供需恢复平衡的过程“终于获得动能”；近三年来石油库存不断增加。
石油输出国组织(OPEC)成员国及非成员国5月25日将于维也纳开会决定产出政策。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。