卡塔尔能源部长称目前断言是否延长石油减产协议仍为时尚早

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月22日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，目前断言产油国在石油输出国组织(OPEC)成员国5月会议时是否会延长减产协议仍为时尚早。
萨达在伦敦对记者称，全球库存水平，以及减产是否已带动库存下降并向五年平均水平靠近，是OPEC成员国5月会议的主要焦点。
“这是显示市场是否趋于稳定的一个非常重要的指标，”他说道。
他表示，对于11个OPEC成员国和11个非OPEC产油国达成的在今年上半年减产的协议，参与减产的OPEC成员国的执行率目前超过90%。
萨达称，非OPEC产油国的“执行率估计在50%左右，不过他们的计算机制不像OPEC那么清楚...我认为，他们的执行率也许比这高”。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王兴亚)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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