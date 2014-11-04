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中国财经 | 2014年 11月 4日 星期二 16:03 BJT

卡塔尔主权基金将与中信集团成立100亿美元投资基金

路透北京11月4日 - 卡塔尔主权财富基金--卡塔尔投资局执行长Ahmed Al-Sayed周二表示，卡塔尔投资局已与中信集团签署协议，将成立一档100亿美元基金，投资中国。

Ahmed Al-Sayed在北京一场投资会议作上述表示，稍早他表示，卡塔尔投资局将在中国扩编，考虑进一步投资中国。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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