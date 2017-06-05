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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 14:49 BJT

卡特尔称阿拉伯四国与其断交不合理且毫无根据

路透迪拜6月5日 - 据卡塔尔半岛电视台报导，卡塔尔称，对沙特、埃及、阿联酋和巴林周一因指控卡塔尔支持恐怖主义，切断与卡塔尔外交关系感到遗憾。

“这些措施是不合理的，并且是基于没有实际依据的指控，”报导引述卡塔尔外交部称。

卡塔尔称，这些决定“不会影响到公民和居民的正常生活”。(完)

(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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