卡塔尔里亚尔兑美元在即期和远期市场均下跌

路透迪拜6月6日 - 卡塔尔里亚尔兑美元周二盘初在即期和远期市场均下跌，因在沙特和阿联酋与卡塔尔断交后，市场担心这会给该国带来长期经济影响。

汤森路透数据显示，美元兑里亚尔在即期市场报3.6470里亚尔，创2016年6月以来最低水准。里亚尔与美元保持1美元等于3.64里亚尔的固定汇率，央行仅允许汇率在该水平附近小幅波动。

美元/里亚尔一年期远汇合约低至275个点，周一收报250个点，卡塔尔外交危机爆发之前则为180个点左右。

上述新水位仍不能表明里亚尔存在较固定汇率贬值的严重压力；一年期远汇合约的走势意味着，未来12个月里亚尔可能下跌不到1%。(完)