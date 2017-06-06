卡塔尔里亚尔兑美元在即期和远期市场均下跌

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透迪拜6月6日 - 卡塔尔里亚尔兑美元周二盘初在即期和远期市场均下跌，因在沙特和阿联酋与卡塔尔断交后，市场担心这会给该国带来长期经济影响。
汤森路透数据显示，美元兑里亚尔在即期市场报3.6470里亚尔，创2016年6月以来最低水准。里亚尔与美元保持1美元等于3.64里亚尔的固定汇率，央行仅允许汇率在该水平附近小幅波动。
美元/里亚尔一年期远汇合约低至275个点，周一收报250个点，卡塔尔外交危机爆发之前则为180个点左右。
上述新水位仍不能表明里亚尔存在较固定汇率贬值的严重压力；一年期远汇合约的走势意味着，未来12个月里亚尔可能下跌不到1%。(完)
(编译 汪红英/王琛；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。