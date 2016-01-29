人民币成阿联酋和卡塔尔与中国/香港最主要结算货币--SWIFT

路透北京1月29日 - 环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，阿联酋和卡塔尔与中国/香港之间贸易中人民币的使用大幅提升，人民币已成为这两个市场与中国/香港间进行支付的最常用货币。

据SWIFT的测算，2015年，阿联酋与中国/香港进行的支付中，74%以人民币进行，支付额较2014年增长52%；同期，卡塔尔与中国/香港进行的支付中，60%以人民币进行，支付额较2014年增长247%。

“过去几年人民币在中东地区的使用大幅增长。去年卡塔尔设立中东首个人民币清算中心、以及近期中国央行与阿联酋央行签署在阿联酋建立人民币清算安排合作备忘录等一系列举措，都对人民币在中东地区的使用起到了推动作用。”SWIFT中东、土耳其和非洲的主管Sido Bestani称。

不过，SWIFT的最新数据显示，目前美元仍然是海湾国家与中国/香港间进行支付的主要货币，主要由美元清算银行作为中介进行支付。

2015年12月，人民币继续保持国际结算中第五大货币的位置，并且占到国际支付中2.31%的份额，比11月的2.28%有所扩大。总体来看，人民币支付的总金额比11月增长15.92%，高于所有货币14.43%的增长率。（完）