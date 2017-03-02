卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)H股，涉资近1.26亿港元。
据联交所权益披露，卡塔尔投资局上周五（24日）按每股平均价3.598港元在场内出售3,500万股农行H股。农行H股当日收报3.59港元。经这次减持后，卡塔尔投资局持有农行H股比例，由原来的11.07%降至10.96%。
卡塔尔投资局上一次是在1月27日按每股平均价3.26港元减持383.7万股农行H股。
农行H股今日收低0.56%，报3.53港元；其A股则跌0.31%，报3.26元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。