独家：卡塔尔主权基金将持股转给政府 或出售其他资产--消息

路透多哈6月21日 - 据熟悉情况的消息人士告诉路透，卡塔尔主权财富基金已将其所持价值逾300亿美元的国内股票转给财政部，并可能会出售其他资产，作为重组计划的一部分。

该基金持有的18家企业的股票已在今年稍早转走，即卡塔尔与其他海湾国家爆发外交危机之前。

消息人士称，卡塔尔投资局(QIA)转移这些持股，是整个政府为提高效率和产生更高收益而采取的举措之一。

“资产转移后，财政部能够以更为主动的方式管理这些持股，”其中一位消息人士说。

另一位消息人士说，QIA在今年稍早就开始了内部重组，旨在确保该基金专注于其强项，尤其是国际投资。

QIA未予置评，财政部也未回复置评请求。据信QIA在全球拥有逾3,000亿美元资产。QIA很少公开讨论其运作。(完)