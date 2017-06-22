独家：卡塔尔主权基金将持股转给政府 或出售其他资产--消息

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透多哈6月21日 - 据熟悉情况的消息人士告诉路透，卡塔尔主权财富基金已将其所持价值逾300亿美元的国内股票转给财政部，并可能会出售其他资产，作为重组计划的一部分。
该基金持有的18家企业的股票已在今年稍早转走，即卡塔尔与其他海湾国家爆发外交危机之前。
消息人士称，卡塔尔投资局(QIA)转移这些持股，是整个政府为提高效率和产生更高收益而采取的举措之一。
“资产转移后，财政部能够以更为主动的方式管理这些持股，”其中一位消息人士说。
另一位消息人士说，QIA在今年稍早就开始了内部重组，旨在确保该基金专注于其强项，尤其是国际投资。
QIA未予置评，财政部也未回复置评请求。据信QIA在全球拥有逾3,000亿美元资产。QIA很少公开讨论其运作。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。