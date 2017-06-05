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时事要闻 | 2017年 6月 5日 星期一 11:42 BJT

阿联酋与卡塔尔断交 指责其支持恐怖主义并破坏地区稳定

路透迪拜6月5日 - WAM通讯社报导称，阿联酋周一切断同卡塔尔的关系，指责其支持恐怖主义并破坏地区稳定。

WAM称，阿联酋切断同卡塔尔的关系，让外交官在48小时内离开该国，原因是卡塔尔“支持、资助并接受恐怖主义、极端主义及宗派组织。”(完)

(编译 侯雪苹；审校 艾茂林)

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