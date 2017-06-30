卡塔尔正与美国和科威特共商如何回应阿拉伯国家的要求--外长

路透多哈/华盛顿6月29日 - 卡塔尔周四称正在与美国和科威特协商，以回应与之断交的阿拉伯国家提出的要求，这些国家指责卡塔尔支持恐怖主义，从而引发了美国海湾盟国间的一场危机。

卡塔尔外交大臣穆罕默德周四在华盛顿告诉记者，卡塔尔正在和美国与科威特共商如何回应这些要求。

“我们需要先为谈判设定好条件，”穆罕默德称。

穆罕默德还在稍后的活动上表示，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的未来可能面临风险。GCC成员国有六个，分别是沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼。

“我们认为这给GCC的未来画上了一个大大的问号，”穆罕默德在回答问题时说道。

他表示，成立GCC是为了对抗外部威胁，还称：“当威胁来自GCC内部时，就产生了对该组织能否持续存在的怀疑。”

穆罕默德周四稍早在声明中称，卡塔尔准备与阿拉伯断交国家商讨“合理性问题”以结束外交危机，但由于相关指控不真实，部分要求是无法满足的。

“我们无法‘与所谓的伊斯兰国、基地组织和黎巴嫩真主党断绝联系’，因为这样的联系根本就不存在，”声明中称。“我们也无法‘驱逐任何伊朗革命卫队成员’，因为卡塔尔境内就没有这样的人。”

卡塔尔的世界贸易组织(WTO)办公室负责人Ali Alwaleed al-Thani称，卡塔尔正考虑针对阿拉伯断交国家对它的“封锁”行为向WTO提请申诉。(完)