独家：卡塔尔主权财富基金改弦更张 设定资产配置目标--消息

路透迪拜6月15日 - 据知情人士透露，全球最激进的主权基金之一--卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority, 简称QIA)将首次设定资产配置目标并重建内部决策机制。这是该基金对油价挫跌导致可用资金匮乏的应对举措。

QIA官网上有一个神秘的链接，标签上写的是“QIA评估-即将上线”(QIA Review - Coming Soon)，点击后显示页面尚不存在。这些知情人士称，目前评估程序正在推进。这些知情人士有的在卡塔尔工作，有的在与QIA有合作关系的外国机构工作。

知情人士不愿具名，因他们不愿破坏与这家神秘基金之间的关系。

QIA发言人未予置评。行业追踪机构Sovereign Wealth Center估计，QIA旗下有3,040亿美元资产。

**正式目标**

根据一位多哈资深银行家和一名私募股权投资公司消息人士的说法，通过此次评估，QIA将首次按地域和行业设定正式资产配置目标，结束该基金最初几年着重快速成长时那种漫无目的的投资方式。

设定目标有可能导致该基金退出食品和矿产等领域，因在这些领域与Hassad Food和Qatar Mining等专门基金的投资有所重叠。消息人士上周告诉路透，QIA已经在对某些矿业资产的投资进行评估。

此次评估还可能导致数以百亿美元资金流向新的地区，以实现基金投资范围的多元化。据信该基金在2013年末时大约80%的资金投向欧洲资产。

该基金近期宣布投资转向亚洲和北美发达市场，这一战略也将得到具体化。该基金在4月曾表示，随着持有美国资产规模日益增加，将在纽约开设办事处；去年11月该基金亦宣布，计划未来五年向亚洲投资200亿美元。

另一位消息人士表示，这些资金尤其可能流向QIA青睐的领域，譬如金融服务、房地产和消费品。这位人士是多哈的一位银行家。

预计此次评估后将会出现的重大转变还包括，更为重视决策过程中取得一致性意见。(完)

(编译 王颖/郑茵 审校 王丽鑫/戴素萍)

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