卡塔尔两企业将以50亿美元收购山东东明石化集团49%权益

路透多哈3月30日 - 卡塔尔Qatra for Investment & Development (QID Group)及Hamad Bin Suhaim Enterprises高管周一表示，这两家公司已与中国山东东明石化集团签署初步协议，将以50亿美元收购该中国企业的49%权益。

QID执行长Ibrahim El-Tinay在多哈举行的记者会上称，该协议料将于今年第四季前敲定，山东东明石化集团所得现金将用于为山东正在开工的数个项目提供资金。

这位执行长称，“这些项目包括在中国六个省份建立1,000家加油站，并在钦州地区建设年产能达300万吨的液化天然气接收站。”

El-Tinay补充称，一旦敲定收购协议，将确定这些项目的竣工日期。

这两家卡塔尔投资方在50亿美元投资中的占比情况尚未对外透露。

据三方发表的联合声明，加油站将建在东明石化菏泽炼油厂方圆300公里内，菏泽炼油厂三分之一的产出将供应给这些加油站。

液化天然气接收站将建在广西钦州地区，包括建设终端、码头、再汽化设施以及储罐区等。

El-Tinay还表示，“我们希望接收站建成之后，卡塔尔将具有为其提供供应的优先权。”

中国去年的天然气需求量增长5.6%，至1,786亿立方米，其中1,279亿立方米来自国内，578亿立方米通过管道或者以液化天然气形式进口。(完)

(编译 于春红/刘秀红；审校 李爽/杜明霞)

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