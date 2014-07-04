高通将用中芯国际代工芯片 提高产能并改善同中国政府关系

路透旧金山7月3日 - 手机芯片生产企业高通(QCOM.O)周四表示，中国芯片代工厂中芯国际(0981.HK)将生产高通的骁龙(Snapdragon)处理器。

与中芯国际的协议，暗示高通计划为未来需求提高产能，可能亦将改善与中国政府的关系；中国是高通的主要增长市场，高通在中国受到反垄断调查。

高通在新闻稿中称，该公司在中国与中芯国际就生产骁龙芯片的28纳米生产技术进行合作；这种骁龙芯片广泛用于智能手机。

中芯国际此前代高通生产电源管理芯片和其他芯片，但骁龙芯片协议标志着两公司关系在技术上又提高一步。

高通是全球领先芯片代工厂台积电(2330.TW)的主要客户。台积电2012年推出的28纳米生产技术慢于预期，影响了对包括高通和英伟达(Nvidia)(NVDA.O)在内客户的芯片供应。

FBR分析师Chris Rolland称，“新iPhone即将推出，然后是假期热销旺季，(2014年)下半年晶圆将大幅增加。”

据市场研究机构IC Insights，中芯国际是全球第五大芯片代工企业，其在技术上落后于台积电。

中国反垄断监管机构指责高通收费过高，并滥用其市场地位，高通可能将面临逾10亿美元的罚款。

在28纳米生产技术方面帮助中芯国际，意味着提振中国半导体行业，并可能助力中芯国际向高通以外其他客户提供类似服务。

中国政府一直在下大力气努力在半导体等领域将本国推升至技术价值链的高端。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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