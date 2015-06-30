高通执行董事长称目前没有分拆芯片业务的计划

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透首尔6月30日 - 美国高通(Qualcomm)(QCOM.O)执行董事长Paul Jacobs周二表示，目前没有分拆芯片(晶片)业务的计划，尽管随着行业竞争加剧，最近有投资者施压该公司这么做。
对冲基金Jana Partners于4月表示，高通应将芯片业务从专利授权业务部门剥离，以提高股东价值。[nL4S0XA36R]
“我们就此已经有过很长时间的讨论，很多年来董事会一直在研究此事，但我们仍认为将业务维持在一起的协同效应超过反综效，”Jacobs在美国商会首尔活动间隙对路透表示。
但Jacobs表示，该公司一直在评估各种选择，未来情况可能发生变化。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。