高通执行董事长称目前没有分拆芯片业务的计划

路透首尔6月30日 - 美国高通(Qualcomm)(QCOM.O)执行董事长Paul Jacobs周二表示，目前没有分拆芯片(晶片)业务的计划，尽管随着行业竞争加剧，最近有投资者施压该公司这么做。

对冲基金Jana Partners于4月表示，高通应将芯片业务从专利授权业务部门剥离，以提高股东价值。[nL4S0XA36R]

“我们就此已经有过很长时间的讨论，很多年来董事会一直在研究此事，但我们仍认为将业务维持在一起的协同效应超过反综效，”Jacobs在美国商会首尔活动间隙对路透表示。

但Jacobs表示，该公司一直在评估各种选择，未来情况可能发生变化。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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