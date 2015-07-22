焦点：美国高通将裁员15%和削减成本 并可能进行分拆

《路透早报》--1月21日
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透7月22日 - 美国芯片(晶片)生产商高通(QCOM.O)表示可能将公司分拆。面对日益激烈的竞争，该公司发布了今年以来的第三次获利预警，并宣布裁员和削减成本的计划。
高通表示将削减大约14亿美元成本，裁撤约4,500名全职员工，约占总员工数的15%；同时还将提高对股东的资本回报。
高通股价周三在盘后交易中下跌约1%至63.50美元。该股市值一年来缩水了五分之一。
对冲基金Jana Partners要求高通将芯片部门从专利授权业务部门剥离。
高通同意Jana的要求，在董事会中增加两名该基金提名的人选。
该公司面临台湾联发科 (2454.TW)以及一些中国小企业的激烈竞争，这些企业专注于为低价手机生产芯片。
高通生产智能手机、平板电脑和游戏设备的软件和芯片，知名产品骁龙处理器应用在三星电子 (005930.KS)、宏达电(2498.TW)和中兴(000063.SZ)的高端智能手机上。
今年老客户三星称新款Galaxy S6智能手机采用自家芯片，不再使用骁龙。
“高通在供应移动芯片集的竞争地位下降，这是根本问题，除了希望三星转移目标以外无计可施，而我认为这无望实现，”Drexel Hamilton分析师Richard Whittington称。
高通拥有约三万名员工，表示将大幅裁减临时人力以及运营地点。
该公司称，预计将在年底前完成战略检视。
据知情人士称，目前高盛和Evercore Partners等投行为高通提供顾问服务。
华尔街日报周一报导称，高通考虑将自身拆分。
据The Information新闻网站周一报导，高通准备裁员数千人。
高通将全年营收预期从250亿-270亿美元下调至245亿-255亿美元，并将调整后的利润预期由每股4.60-5.00美元下调至4.50-4.70美元。
高通第三季营收下降14.3%至58.3亿美元，为五年来第一次出现季度降幅，而且低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预期的58.5亿美元。
该公司称，计划通过派息和股份回购方式向股东回馈至少75%的自由现金流。(完)
(编译 张涛/王丽鑫/刘秀红；审校 徐文焰/张荻/白云)
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--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透上海1月20日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。