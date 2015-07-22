焦点：美国高通将裁员15%和削减成本 并可能进行分拆

路透7月22日 - 美国芯片(晶片)生产商高通(QCOM.O)表示可能将公司分拆。面对日益激烈的竞争，该公司发布了今年以来的第三次获利预警，并宣布裁员和削减成本的计划。

高通表示将削减大约14亿美元成本，裁撤约4,500名全职员工，约占总员工数的15%；同时还将提高对股东的资本回报。

高通股价周三在盘后交易中下跌约1%至63.50美元。该股市值一年来缩水了五分之一。

对冲基金Jana Partners要求高通将芯片部门从专利授权业务部门剥离。

高通同意Jana的要求，在董事会中增加两名该基金提名的人选。

该公司面临台湾联发科 (2454.TW)以及一些中国小企业的激烈竞争，这些企业专注于为低价手机生产芯片。

高通生产智能手机、平板电脑和游戏设备的软件和芯片，知名产品骁龙处理器应用在三星电子 (005930.KS)、宏达电(2498.TW)和中兴(000063.SZ)的高端智能手机上。

今年老客户三星称新款Galaxy S6智能手机采用自家芯片，不再使用骁龙。

“高通在供应移动芯片集的竞争地位下降，这是根本问题，除了希望三星转移目标以外无计可施，而我认为这无望实现，”Drexel Hamilton分析师Richard Whittington称。

高通拥有约三万名员工，表示将大幅裁减临时人力以及运营地点。

该公司称，预计将在年底前完成战略检视。

据知情人士称，目前高盛和Evercore Partners等投行为高通提供顾问服务。

华尔街日报周一报导称，高通考虑将自身拆分。

据The Information新闻网站周一报导，高通准备裁员数千人。

高通将全年营收预期从250亿-270亿美元下调至245亿-255亿美元，并将调整后的利润预期由每股4.60-5.00美元下调至4.50-4.70美元。

高通第三季营收下降14.3%至58.3亿美元，为五年来第一次出现季度降幅，而且低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预期的58.5亿美元。

该公司称，计划通过派息和股份回购方式向股东回馈至少75%的自由现金流。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/刘秀红；审校 徐文焰/张荻/白云)

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