欧盟指控高通利用市场影响力打击对手 高通或被重罚

路透布鲁塞尔12月8日 - 欧盟反垄断机构周二指控高通(Qualcomm) (QCOM.O)滥用其市场影响力，给竞争对手设置障碍；这家全球最大的移动芯片制造商可能遭到巨额罚款。

在美国、中国、日本和韩国的监管机构调查其许可模式，及其在移动网络和设备方面的主专利之际，欧盟执委会的指控是该公司面对的又一反垄断问题。

高通称，台湾公平交易委员会也已对其专利许可协议展开调查。高通与台湾联发科技(2454.TW)是竞争对手。

欧盟执委的正式调查在7月开始。

欧盟反垄断机构称，高通可能非法收买一个主要客户，只使用其芯片组，并以低于成本价格出售芯片组，以迫使一家竞争者退出市场，即所谓的掠夺性定价。

“我担心高通的做法可能排挤竞争者或者妨碍了竞争，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在一份声明中表示。

高通则表示，其有几个月的时间就2009-2011年间涉嫌掠夺性定价、以及2011年以来涉嫌排他性支付的指控作出回应。

“我们希望证明无线芯片的销售竞争是强劲并充满活力的，之前是、现在也是；我们还希望证明高通的销售操作一直都是符合欧洲竞争法的，”高通法律总顾问Don Rosenberg在声明中表示。

如被发现违反欧盟法规，高通可能要面临27亿美元的罚款，相当于其2014年全球营收的10%。该公司今年2月向中国支付9.75亿美元罚金，用于了结中国政府对其14个月的反垄断行为调查。

关于掠夺性定价问题，此前有英国手机软件公司Icera对其进行了投诉。英伟达(Nvidia)(NVDA.O)后来收购Icera，进入智能手机芯片市场，与高通展开竞争。

高通以生产骁龙处理器而知名，该处理器用于三星电子(005930.KS)和宏达(2498.TW)所生产的高端智能手机和平板电脑。

苹果的iPhone 6也采用的高通的4G调制解调器。

2009年欧盟当局在高通竞争对手撤诉后，停止了针对高通的反垄断调查，当时的调查内容是高通是否在全球3G手机技术方面收取不合理的高额专利费。(完)