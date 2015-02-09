独家：中国发改委与高通将达成和解 罚款高达10亿美元--消息

路透北京2月9日 - 上周高通(QCOM.O)与中国监管机构就反垄断调查的磋商取得了重大进展。美国移动芯片制造商高通可能向中国支付创纪录的约10亿美元罚金，用于了结后者对其已进行14个月的反垄断调查。

一位消息人士称，该项和解可能最快在周一公布，和解方案中高通还可能将其在中国的专利费下调约三分之一。

双方围绕该问题的磋商近几周来不断升级，周五高通高管与中国发改委官员的会谈更是将此推向高潮。

高通缴纳的罚款将是迄今在华公司所支付最高数额罚金。高通还可能同意修改授权政策，不过预计这不会改变其商业模式。

根据刊登在官方报纸-证券时报网站上的一篇文章，发改委反垄断局局长许昆林在周一的一次会议上说：“发改委将很快公布新的反垄断和解结果...高通被罚的金额将是去年发改委开出罚单的好几倍。”

截至9月28日的财年，高通在中国的营收是其总计265亿美元全球营收的大约一半，而其中又有很大部分是来自于高通的专利授权部门。

发改委的调查让高通的专利授权业务受到了影响，给现有的专利造成了许多争议，使一些公司推迟签署新的专利授权合同。不过高通总裁Derek Aberle上个月对分析师表示， 尽管调查还在继续，高通与“中国的一家大型专利使用者”达成和解。

中国发改委没有立即回复就此事的询问。高通新闻发言人Christine Trimble拒绝评论此事。

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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