高通宣布与贵州省政府合资2.80亿美元成立研发公司

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透纽约1月17日 - 美国高通(QCOM.O)及贵州省政府周日宣布合资2.80亿美元成立一家公司，专门设计、开发及销售先进服务器技术；目前高通正寻求深化与中国间的关系。
多位高通领导层人士在北京与贵州省政府签署一项战略合作协议，并为贵州华芯通半导体技术有限公司揭牌，这家合资公司的初始资本额为18.5亿元人民币。
高通及贵州省政府在一项声明稿中表示，高通同时将在贵州成立一家投资公司，将会作为未来在中国投资的载体。
高通总裁Derek Aberle表示，成立合资公司、签署合作协议、以及组建投资公司，是高通深化在中国的合作与投资的重要措施。
Aberle称，除了资本投资之外，高通将授权服务器技术给这家合资公司，协助研发工作，并将提供执行此项目的专业意见。
Aberle在声明中称，“这凸显出我们在中国作为策略伙伴的承诺。”(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。