高通宣布与贵州省政府合资2.80亿美元成立研发公司

路透纽约1月17日 - 美国高通(QCOM.O)及贵州省政府周日宣布合资2.80亿美元成立一家公司，专门设计、开发及销售先进服务器技术；目前高通正寻求深化与中国间的关系。

多位高通领导层人士在北京与贵州省政府签署一项战略合作协议，并为贵州华芯通半导体技术有限公司揭牌，这家合资公司的初始资本额为18.5亿元人民币。

高通及贵州省政府在一项声明稿中表示，高通同时将在贵州成立一家投资公司，将会作为未来在中国投资的载体。

高通总裁Derek Aberle表示，成立合资公司、签署合作协议、以及组建投资公司，是高通深化在中国的合作与投资的重要措施。

Aberle称，除了资本投资之外，高通将授权服务器技术给这家合资公司，协助研发工作，并将提供执行此项目的专业意见。

Aberle在声明中称，“这凸显出我们在中国作为策略伙伴的承诺。”(完)