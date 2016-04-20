高通第二季营收下降近20% 第三季获利预期逊于分析师预估

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月20日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) (QCOM.O)的第三季获利预估低于分析师预期，预期最大业务来源晶片出货量将下滑。
高通预估第三季每股获利在0.90-1.0美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估是1.02美元.
高通预计第三季晶片出货量将下滑13-22%，至1.75-1.95亿个。高通芯片被用于苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等厂商的智能手机。
高通公布3月27日止的第二季整体营收减少19.5%至55.5亿美元。分析师平均预估为53.4亿美元。
高通晶片部门当季营收下降25%。而公司主要获利来源--授权业务营收则下滑11.6%。
可分配给高通的净利增至11.6亿美元或每股0.78美元；上年同期分别为10.5亿美元和0.63美元。
扣除特殊项目后，高通每股盈余为1.04美元，优于分析师平均预估的0.96美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
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