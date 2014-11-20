高通执行长对未来营收增长的看法更加谨慎

沙特能源部长法力赫称将与俄罗斯能源部长会面讨论油价
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透旧金山11月19日 - 移动芯片(晶片)制造商高通(QCOM.O)公布较以往保守的五年财测，因在中国面临反垄断调查，而且有越来越多的中国等发展中国家消费者购买低价智能手机。
中国扩大高速4G网络刺激了对使用尖端科技的智能手机需求，但在中国受到持续一年的反垄断调查，以及向设备制造商收取专利费遇挫，都阻碍高通抓住此机遇。
高通预计未来五年每年营收将增长8-10%，每股盈余(EPS)增幅将更高。以往，公司预计未来五年营收和EPS年增幅都是达到两位数。
执行长Steve Mollenkopf周三向分析师称，公司在中国遇到的困境令旗下专利业务(即所谓的QTL)受损。高通的大多数获利都来自于这部分业务。
“QTL方面，简言之就是潜在市场持续增长，”Mollenkopf称，“我们现在参与的程度还没达到期望的水准，但一旦我们解决了中国的问题，我们相信我们就将在此领域持续增长。”
Mollenkopf还表示，高通正在开发数据中心用低功率芯片。此市场目前由英特尔(INTC.O)所主导。
高通2014财年整体营收增长6.5%，远低于近几年约30%的增长率。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计2015年营收将增长5%。
高通周三还表示，旗下第五代LTE调制解调器(modem)芯片正在进行客户测试，可能将于明年商用。
高通股价收跌2.13%，报70.47美元。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
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