高通或成为夏普最大股东--消息人士

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透东京12月4日电---两位知情消息人士称,高通(QCOM.O)可能成为夏普(6753.T)的最大股东,有高通的支持,有助於安抚投资者对夏普生存能力的担忧.
匿名消息人士称,这两家科技公司在进行商谈,高通将向夏普最多投资100亿日圆(1.215亿美元),联合开发新一代节能IGZO显示器.
按昨日收盘价,经摊薄後,高通将获得5%股权.夏普股价自今年初以来已跌去四分之三,周二日经新闻率先报导两家公司可能合作後,夏普股价最多上涨了2.9%.
夏普拒绝置评.高通公司方人士无法立即置评.
夏普可能最早於周二宣布合作关系.根据条款,夏普可能在年底通过私人配售新股从高通获得约50亿日圆,其余投资款将在显示器生产开始後陆续取得.
高通的投资将帮助提高夏普的股东权益比率,9月底夏普的该比率为9.9%,为财务稳定最低水平20%的一半.
上月,夏普将全年净亏损预估上调近一倍,至4,500亿日圆(54.7亿美元),7-9月当季发生11亿美元重组费用.(完)
--编译 白云;审校 李爽
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