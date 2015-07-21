高通可能考虑进行分拆--华尔街日报

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月20日 - 华尔街日报周一援引消息人士称，预计高通(QCOM.O)将进行战略评估，可能导致该公司分拆。此外也将考虑其它选项。
高通面临来自对冲基金Jana Partners的压力，该基金要求高通考虑将芯片(晶片)部门从专利授权业务部门剥离。[nL4T0XA36R]
消息人士对华尔街日报表示，高通周三公布第三季财报的时候，可能宣布正在考虑分拆以及其它选项，包括向股东返还更多现金。但消息人士称，由于该公司的计划仍然不定，所以不能保证一定会做出上述宣示。
周一稍早有报导称，高通准备裁减数千名员工。
由于不在美国正常工作时间，不能立即联系到高通发表评论。
高通股价周一收于63.79美元，盘后上涨约3.2%。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。