高通结束策略评估 决定保持目前的公司结构

路透12月15日 - 美国芯片大厂高通(QCOM.O)决定不把芯片制造与技术授权业务分开，由此结束了对冲基金Jana Partners推动下进行的六个月策略评估。

高通是全球最大的手机芯片厂商。该公司周二表示，目前的公司结构提供了他人无法复制的战略益处。

高通还提高了当前季度的每股盈余预测，称其至少处于或高于先前预估区间的高档。

高通先前预测当季每股盈余为0.8-0.9美元。

高通的技术业务依靠收取的大笔芯片技术专利费而快速成长，这些技术是由其芯片制造部门开发的。

高通此前曾表示，目前的结构使其可以利用与有意向其他国家扩张的中国客户之间的关系。

但高通自身最近在中国以及韩国等其他重要市场面临一系列问题，包括达成新的许可协议推迟。

截至周一收盘，高通股价年内累计下跌37%。(完)