高通与TDK组建规模30亿美元合资企业 生产无线通讯元件

欧股回升 但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透1月13日 - 芯片生产商高通(QCOM.O)和日本TDK Corp (6762.T)表示，他们已组建一家规模达30亿美元的合资企业，提供无线通讯的关键元件和组件，涉及智能手机、无人机、机器人和物联网等设备。
两家公司周三在声明中称，新的合资企业名为RF360 Holdings，高通旗下的Qualcomm Global Trading Pte Ltd将持有该公司51%的权益，其余49%由TDK子公司EPCOS AG持有。
作为交易的一部分，组件设计、生产资产以及相关专利权将从TDK及其下属公司中剥离出来，由RF360 Holdings和高通下属公司买入，交易价值约30亿美元。
高通预计，交易结束后的12个月，依据非公认会计原则(GAAP)，该交易将为其每股收益作出贡献。
两家公司表示，新合资企业将加强双方在关键技术领域的合作，包括感应器和无线充电技术。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
“美国政治风波拉低美元，本周人气支撑黄金，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示，他又补充说，不确定黄金的涨势会否延续至下周。
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。