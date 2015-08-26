高通将其英国频谱权出售给沃达丰及长和--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月26日 - 彭博援引知情人士报导称，芯片生产商高通(QCOM.O)已将其英国频谱权出售给沃达丰(VOD.L)及长江和记实业有限公司(0001.HK)，作价约2亿英镑(合3.138亿美元)。
彭博援引三位知情人士称，该交易将于周三公布，但尚待英国通信管理局(Ofcom)的批准。
由于不在常规上班时间，不能联系到高通、沃达丰及长和就此发表评论。
高通股价周二在美国Nasdaq市场大跌2.53%，收报53.88美元，今年迄今累计跌近28%。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。