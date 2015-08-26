版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 26日 星期三 10:04 BJT

高通将其英国频谱权出售给沃达丰及长和--彭博

路透8月26日 - 彭博援引知情人士报导称，芯片生产商高通(QCOM.O)已将其英国频谱权出售给沃达丰(VOD.L)及长江和记实业有限公司(0001.HK)，作价约2亿英镑(合3.138亿美元)。

彭博援引三位知情人士称，该交易将于周三公布，但尚待英国通信管理局(Ofcom)的批准。

由于不在常规上班时间，不能联系到高通、沃达丰及长和就此发表评论。

高通股价周二在美国Nasdaq市场大跌2.53%，收报53.88美元，今年迄今累计跌近28%。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐