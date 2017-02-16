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亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 10:15 BJT

中国基金：海富通美元债基今登陆上证所，为国内首只可上市QDII债基

路透上海2月16日 - 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)周四在上海证交所上市交易，这是国内可上市交易的QDII（合格境内机构投资者）债券基金。

开盘40分钟，该基金报1.011元，涨0.9%。

与场外美元债基相比，投资者可以在股票证券账户里自由交易和买卖该LOF基金，不仅可以实行T+0交易，具有流动性上的优势；同时，场内买卖基金只需要支付佣金，具有交易费率低的特点。

据海富通基金管理公司介绍，该基金主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，能够满足国内普通投资者全球配置、分散风险的需求。

近期以来，全球新兴市场增长放缓，亚欧美股市开启震荡模式，投资者避险情绪上升，美元资产一时间成为了资金的避风港。而相对于风险较高的股票，风险较低的债券更受投资者关注。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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