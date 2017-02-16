中国基金：海富通美元债基今登陆上证所，为国内首只可上市QDII债基

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透上海2月16日 - 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)周四在上海证交所上市交易，这是国内可上市交易的QDII（合格境内机构投资者）债券基金。
开盘40分钟，该基金报1.011元，涨0.9%。
与场外美元债基相比，投资者可以在股票证券账户里自由交易和买卖该LOF基金，不仅可以实行T+0交易，具有流动性上的优势；同时，场内买卖基金只需要支付佣金，具有交易费率低的特点。
据海富通基金管理公司介绍，该基金主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，能够满足国内普通投资者全球配置、分散风险的需求。
近期以来，全球新兴市场增长放缓，亚欧美股市开启震荡模式，投资者避险情绪上升，美元资产一时间成为了资金的避风港。而相对于风险较高的股票，风险较低的债券更受投资者关注。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。