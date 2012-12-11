台湾拟放宽大陆QDII来台额度--报载

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透台北12月11日电---台湾本地的经济日报周二表示,为振兴股市,行政院昨日指示金管会,研议吸引包含陆资在内的外资来台投资,以扩大资金动能,其后续包括大陆合格境内机构投资者(QDII)来台额度以及T股开放动向,备受关注.
报导指出,根据现行规定,大陆证券业QDII来台投资上限是5亿美元,金管会规划放宽投资对象,开放大陆银行业QDII来台,并提高QDII投资台股上限到10亿美元以上,一旦放宽对象及额度,将可挹注台股资金动能.
经济日报报导中也表示,行政院昨天召集相关部会讨论振兴股市方案,主持会议的政务委员管中闵指示金管会,研议增加股市商品多元化,并扩张股市动能,与会官员表示,股市商品多元化部分,主要是进一步松绑外国企业来台上市柜条件,鼓励国内文创产业、农业等企业申请上市柜等.
报导也引述管中闵表示,振兴股市方案的大原则是:一不讨论证所税存废、缓征;二不讨论国内基金投入股市;对即将开征的证所税,管中闵要求财政部,提出向所有股民宣导的计划,减轻股民疑虑.
报导中也表示,相关官员表示会中并未特别提到T股问题,但有关放宽外企来台上市议题,未来也有可能触及此问题,金管会已规划开放大陆注册的台资企业来台第一上市,行政院提出发展台湾T股概念后,后续开放的门会否更大,备受市场关注.
台湾行政院长陈冲在今年10月间提出发展"台湾T股",以提振资本市场.根据行政院政务委员管中闵表示,是指大陆注册企业在台湾股市挂牌发行股票,"台湾T股"的概念类似香港H股.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
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