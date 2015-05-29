中国QDII2不会触发私人资本竞相涌出 对市场冲击有限--中金

路透北京5月28日 - 中国投行--中金最新报告认为，中国进行合格境内个人投资者计划（QDII2）试点所带来的风险在可控范围之内。个人资金流出的实际需求增长空间有限，每年不会超过1.5万亿元，不会对金融市场造成冲击。

报告指出，如允许资产一百万以上个人50%的境外投资，新政策相当于给了一个41万亿元的个人投资总配额，考虑已有境外资产配置，则对应约25万亿元的配额空间。但这是一个存量上限，从流量看，中国居民境外不动产购置的增长潜力有限；且随着个人投资流入的放开，个人投资项下净流出应该更小、甚至为负。

报告并称，中国年内将择机进行QDII2试点，进一步放宽个人境外投资。这意味着资本项下个人外汇管理将突破自2007年开始实施的每人每年5万美元（之前为2万美元）的汇兑限额，资本账户开放又下一城。

在中国政府明确将择机推出QDII2试点后，证券时报本周称首批试点QDII2的六个城市即将启动试点，个人金融净资产门槛为100万，这料将为资本账户开放进程提供助力。

以下为中金报告要点摘录：

我们认为，在QDII2下个人境外投资将继续受到“两Q”管理：

资质管理（qualification）：合格个人需拥有金融净资产（不含自住房产）1百万人民币以上。

限额管理（quota）：合格个人的境外投资不超过其净资产的50%。资质管理主要考虑个人的风险承受能力，而限额管理则是总体风险控制的需要。

QDII2会触发私人资本竞相涌出国门吗？

中国高净值人群拥有的财富规模增长迅速，其中资产1百万以上个人可投资资产总额目前可能达到82万亿元。一方面，数十年经济高速增长扩大了个人持有资产的总体规模。据招商银行《2015中国私人财富报告》，个人可投资资产（包括金融资产和投资性房产）总规模在2014年底已达112万亿元。另一方面，个人财富呈现集中趋势。同一份报告指出，资产1千万以上高净值人士已超100万人，共持有约32万亿可投资资产。而建设银行的《中国财富报告》表明，资产6百万以上人群在2012年共持有可投资资产33万亿，考虑相应增速，至2014年底应达52万亿元。将门槛放低至1百万元，我们预测可配置资产规模可能在82万亿元左右。

如允许资产1百万以上个人50%的境外投资，新政策相当于给了一个41万亿元的个人投资总配额，考虑已有境外资产配置，则对应约25万亿元的配额空间。即使在个人跨境投资受管制的情况下，中国高净值人群的境外资产配置已经较为普遍。根据招商银行去年的财富报告，高净值人群所持境外资产已占其可投资资产总额的20%。

但这是一个存量上限，从流量来看，我们认为个人资金流出的实际需求增长空间有限，每年不会超过1.5万亿元，不会对金融市场造成冲击。我们主要分析如下：

虽然新政策对中国居民境外不动产投资的放松作用相对较大，但由于语言、文化、管理、税收、生活习惯等障碍，境外不动产购置的增长潜力有限。在沪港通和合格境内机构投资者（QDII）等措施下，中国居民进行境外金融和实业投资的渠道已经相对充分。即便是不动产投资，高净值人群也可以通过经常项或者资本项下相关交易间接实现。根据美国房地产经纪人协会，2013年中国居民在美房产投资额达220亿美元，为最大外国投资人群。澳大利亚外国投资审批委员会的数据显示，中国居民在澳房产投资同年为59亿澳元。在搜房网监测的海外购房目标国家中，美国和澳大利亚为前二，同年分别占21%和11%。由此反推，2013年中国居民海外房产投资总额应在5千亿人民币之内。招商银行去年的报告指出，约60%受访的高净值人士正在或者已经完成投资移民，境外不动产投资需求已经得到较大程度的释放。如果中国居民对境外不动产的潜在需求为此两倍、而不动产需求为境外投资总体需求的一半或者更高，那么各项个人投资的总流出需求也不会超过每年1.5万亿元。

本土偏好是国际投资中一个重要的经验事实。尽管存在分散风险的需要，但由于法律、信息、甚至时差等多方面障碍，投资者存在集中投资本土资产的倾向。这也许正是在现有的合格境内有限合伙人（QDLP）计划下著名对冲基金Winton Capital和Oak Tree未能从中国富人那里融到足够资本背后的逻辑所在。波士顿咨询公司《2014全球财富报告》显示，世界范围内高净值人群持有离岸财富的比例仅为5.9%。中国高净值人群海外投资的步伐似乎并未受到资本管制的明显制约，已高于世界平均水平、未来增长空间应该不会太大。本国货币币值的稳定、产权保护的加强、金融市场的发展以及改革红利的进一步释放使个人财富在境内也可以较好地实现保值、增值。

新政策只涉及个人资金流出，随着个人投资流入的放开，个人投资项下净流出应该更小、甚至为负。我们认为，放宽境外个人投资者准入也是必然趋势。根据上述波士顿咨询公司报告，全球私人财富在2013年约为152万亿美元，如配置2%到中国，就对应了约20万亿元的资本流入。综合考虑，如对称放开，我们认为个人投资项下资本净流入的可能性更大。

总之，在经常项目已实现可自由兑换十几年之后的今天来看，资本账户开放已是必然趋势。实行QDII2试点，允许资产1百万以上个人50%的境外投资，所带来的风险应在可控范围之内。我们所作测算对应的是全国情况，如试点只涉及部分城市，其影响应该更小。从长远来看，经济发展和制度建设是在自由流动情况下防范资本外逃的根本力量。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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