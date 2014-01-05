美联储缩减QE后没有降低刺激政策承诺--伯南克

* 伯南克卸任前对经济状况总体乐观

* 央行官员就资产负债表规模高达4万亿美元的风险展开辩论

路透费城1月3日 -美联储主席伯南克周五在可能是他作为主席的最后一次演讲中称，美联储没有因为缩减购债计划而降低对保持高度宽松政策的承诺。

伯南克将于本月底卸任。他对未来几季的美国经济展望给出乐观评估。但他重申美国经济复苏整体来看“明显仍不全面”，淡化了房屋市场、金融市场和财政政策的正面迹象。

美联储12月决定缩减资产购买计划，即所谓的量化宽松(QE)政策，将每月购债规模缩减100亿美元至750亿美元，称因就业市场和经济增长走强。

但该决定“并不是说央行会降低对只要需要就维持高度宽松政策不变的承诺，”伯南克在费城举行的美国经济学会论坛上说。

“相反，它反映出我们朝明显改善就业市场前景的目标取得进展，这个目标是在2012年9月开始实施当前购债计划时制定的，”他说。

伯南克讲话后，美国公债价格小幅下跌，美国股市则在清淡交投中上涨。

为了走出2007-2009年期间的深度经济衰退，美联储自2008年底以来就一直维持利率在近零水准不变，在经历三轮大规模购债后，其资产负债表规模增加了三倍，至约4万亿(兆)美元。

美联储大量印钞，推动美股涨至纪录高位，外币汇率出现剧烈波动，去年新兴市场大跌，就是因为投资者预期美联储将结束QE。

伯南克在展望未来时称，美联储拥有在不诉诸资产出售手段的情况下，使政策常态化的工具。这些工具包括调整超额准备金利率和所谓的逆回购协议，或附买回协议利率(repo)。

“然而，美联储运作框架的某些具体方面有可能将改变，”他说，并预计联邦公开市场委员会(FOMC)在考虑调整时会留意美联储庞大的资产负债表。

**庞大的资产负债表**

支持美联储三轮QE的人士指出QE使得失业率降低，并推动经济持续呈现正面增长，而反对者则警告，在面临未来通胀有可能上升等威胁的情况下，QE的益处在减少。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟指出，在已减少购债的情况下，央行面临“巨大”挑战，需要认识到物价快速上涨的可能性。

普洛瑟在会议上称，他对通缩下降的担忧较小，更担心的是，如果银行开始很快地释出他们持有的2.4万亿美元超额储备金，通胀率将会升至过高水平。

然而，另一位鹰派官员里奇蒙联储总裁拉克尔称，资产负债表空前的庞大规模不会让美联储没有能力实施有效的货币政策。

拉克尔在巴尔的摩讲话时称：“我预计未来几次央行会议将考虑进一步缩减购债步伐。”只有在经济数据急剧下滑的情况下，央行才会暂停缩减刺激的过程。

**正面迹象**

近期就业、零售销售和房屋市场实现增长，以及国会达成新的预算协议，均让美国经济2014年的前景显得很光明。消费者支出和制造业也都出现这样的正面趋势。

美国第三季GDP环比年率为增长4.1%，为近两年最大增幅。分析师普遍预计第四季GDP增长率介于2-3%。

伯南克指出失业率仍高于7%，并称长期失业的美国人数量“依然异常地多。”

但“金融业渐渐复原，楼市更趋均衡，财政制约减少，当然还有持续实施的宽松货币政策，这些对未来几季的美国经济增长而言都是好兆头，”他补充道。

“当然，如果说过去几年有什么要汲取的经验的话，就是我们在预测的时候要很谨慎。”(完)

(编译 白云; 审校 侯向明)

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