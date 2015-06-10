分析：零利率和QE政策已过有效期 继续实施恐弊大于利

图为在华沙拍摄的日元、人民币、美元、欧元和英镑。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦6月10日 - 一些有影响力的银行家、监管机构和经济学家认为，零利率政策已经超出了它的有效期。这些人士忧心该政策所催生的资产泡沫和财富不均等问题。

随着金融市场准备迎接美英两国近10年来的首次升息，市场上的普遍感觉是，央行实施的近零借款利率、印钞和购债等非常规政策现在产生的弊端大于益处。

超宽松信贷和量化宽松(QE)政策尽管存在溢出影响和扭曲作用，但仍然是帮助经济摆脱系统性银行业冲击、信贷危机和通缩恐慌的对症良方，现在很少有人质疑这一点。

但即便称赞这类政策的人士也感觉到，这些祛病良方已经完成了它们的使命，现在只是在另外制造麻烦。

“保持低利率这么长时间是个错误，因为这滋生得意自满情绪，而且导致社会不平等，”英国一银行高管对路透表示。“采取QE是合理的做法，但零水准利率让我不舒服。”

这种看法得到许多央行和监管圈内的人士认同，他们担忧以通胀率作为政策指标的央行行事过于机械，因为油价暴跌导致去年底的通缩恐慌，故而让利率过长时间停留在极低水准。

他们担心，缺少一个货币缓冲来应对新出现的经济或金融市场冲击，而且有鉴于超宽松信贷政策已经将债券和股票价格推至历史高位，而全球经济却未见到相对应的成长，金融市场似乎已变得岌岌可危。

面对QE支撑的较高金融价格，市场也是坐立不安。许多人担心，“安全的”AAA级债市和股指近期大幅震荡，提醒人们注意近几个月债券和股票之间令人不安的正相关，通常情况下它们应该是此消彼长才对。

价格高昂的资产缺少一个避风港，是宽松货币的另一大难题，亦支持叫停QE。“传统的避险操作可能并不像宣传的那么安全，”贝莱德首席策略师Russ Koesterich称。

如果资产价格与实体经济表现脱钩，尽早提醒他们可能更好。

“如果试图稳定市场，并且担心出现极端的宏观风险，那么QE政策会有很好的效果，”太平洋投资管理公司(PIMCO)固定收益首席投资官Andrew Balls称。但是，“假如是要微调经济成长和通胀结果，QE恐怕会是一个非常蹩脚的工具。”

即便是在今年才迟迟全面启动QE政策的欧洲央行总裁德拉吉上周也承认，过去一直处于近零水平的10年期德债收益率近期震荡飙升，正是投资者需要去习惯的--表明即便欧洲央行持续QE对此也是无能无力。

**贫富差距扩大**

但各界对零利率及量化宽松加剧贫富差距感到不安，使得大众对这项议题讨论得最凶，而政府当局则饱受需加以扭转的压力。

许多人担忧宽松货币刚开始虽藉由稳定及提振就业来帮助劳工，但这却持续大举拉抬(多为有钱人所把持的)股票、债券及房地产价格，进而使得早已悬殊的贫富差距更加扩大，尤其是在公共支出缩减之际。

此外，近来致力于研究贫富不均的诺贝尔奖得主Joseph Stiglitz表示，社会菁英阶层通常会比中产阶级持有更多股票及房地产，而量化宽松则令菁英阶层的财富如虎添翼；中产阶段的积蓄多存放在与退休相关的固定收益及债券，这些资产的报酬及收益几乎被量化宽松所剥夺殆尽。

举例来说，自2012年以来，股票的总回报增加50%，而债券则为持平。诸多对百万富翁所做调查(包括摩根士丹利今年所做调查)显示，这些人持有约半数至三分之二的股票、房地产或另类资产，而持有现金及债券的比例则不到三成。

从另一方面来说，费城联储研究人员强调，货币政策在财富重分配方面有很多影响是互相抵消的。

譬如，这些研究人员观察被量化宽松拉高的通胀，如何可能透过损及债券实质回报，而打击较为年长、较为富裕的美国民众；但却令年轻、负债的中产阶级受惠。另一方面，最为贫困的家庭通常最依赖现金及随时间出现的通货膨胀税。

金融资产的情况看起来较为严重。它显示出人口金字塔顶最富有的1%，如何藉由资本投资与企业股份，挣得他们收入的三分之二--大部分来自受低利率拉抬的股票与财产。这些富人掌握了全美国三分之一的财富。

至于人口金字塔底部的80%，薪资占到他们收入比重的逾四分之三。

不过费城联储经济学家Makoto Nakajima并未随意给出结论，他引述研究显示，利率上升也可能提振顶尖10%人口的投资收益，同时导致经济放缓、损及就业与薪资增长，因而令不平等的情况加剧。

美联储前主席伯南克上周为自己当年推出QE进行辩解，坚持认为那些称QE令不平等情况加剧的理由并不明确，问题的症结在于外界对央行高层的期望过高。

“如果财政决策者能为促进经济复苏与创造就业承担更多责任，那么货币政策就可以不用那么积极，”伯南克写道。(完)

(编译 李春喜/刘秀红/龚芳/陈宗琦；审校 郑茵/许娜/王丽鑫/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。