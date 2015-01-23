欧洲版QE超预期 全球央行将迎“宽松潮”--中信证券

路透北京1月23日 - 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向欧元区经济注资逾万亿欧元。中信证券宏观团队对此解读指出，欧洲央行“叩响”欧洲版QE之门，全球主要央行的货币政策正步入一个“新周期”。

以下为报告要点摘录：

一、欧洲版QE细节超预期：

1、每月600亿欧元（超市场预期的500亿欧元）；

2、从2015年3月至2016年9月，目标将欧元区通胀推升至2%（明确指出操作目标，超预期）；

3、按照欧元区成员国在欧央行持股比例购买各国公债（符合市场预期）；

4、欧央行将持有8%的额外资产购买比例（这部分购债额度由欧央行自由裁量、风险共担，超预期）。

二、“瑞郎风暴”→各国央行相继降息→欧洲版QE，不是孤立事件，全球央行将迎接“宽松潮”。预计美国在Q3首次加息，Q2加息预期显着升温，并对国际资本流动产生“抽水效应”。我们判断，未来将有更多国家央行选择在美欧央行货政发生“实质性”背离之前“出手”，Q1将成为各国货政宽松的时间窗口。

三、短期欧元将加速下行。短期弱化欧元因素——欧洲版QE超预期（1月22日）+希腊政治风险上升（1月25日）。长期弱化欧元的因素——欧美经济分化、货政背离。未来美元趋势性走强，商品货币（巴西、俄罗斯、澳大利亚、委内瑞拉等国货币）和具有央行扩表预期的货币（欧元、日元）均有贬值压力。2014年欧元平均汇率为1.3284，预计2015年欧元平均汇率1.10，欧元贬值幅度接近20%。

四、欧央行兑现QE预期，有助于缓和经济下行风险和通缩风险，但并不能显着增强经济上行动力。欧元贬值有助于增强出口导向型国家产品竞争力，缓解边缘国劳动力市场调整的“痛苦指数”（汇率贬值和工资调整有替代关系），缓和输入型通缩压力。但欧元区上行动力还要看：制度性和机制性的突破；德国内需（服务业）复苏。维持“2015年欧元区增长0.9%，全年通缩风险不大”的判断。

五、强势美元来袭。欧元在美元指数中占比58%，欧元贬值将产生“翘翘板效应”，撬动美元指数上升，预计2015年美元指数提升10个点，接近100左右。

六、国内货币政策放松的趋势不会因美元升值而动摇。中国货币政策调整的主要依据是国内经济，在没有外部危机冲击的情形下，实现国内经济目标仍会优先于汇率稳定。2015年上半年，人民币将对强势的美元贬值（幅度在3%-5%），同时配合宽松的货币政策以稳定经济。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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