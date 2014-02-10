穆迪：缩减QE可能进一步削弱部分EMEA企业的流动性

调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(以下内容摘译自穆迪2月10日新闻稿)
美国穆迪投资服务公司(Moody's)今日发布欧洲、中东和非洲新兴市场(EMEA)报告，当中显示土耳其、南非等地货币兑美元已大幅贬值，当地杠杆程度较高的企业面临极大风险。撰写该报告的穆迪企业财务小组分析师Tobias Wagner表示，“不过这对于我们的债信评等的影响可能较为有限，因这些评等已考虑到各种不同的因素，包括取得融资的可靠性等等。”
美国缩减构债对于部份新兴市场企业构成的主要流动性威胁，可能在于冲击本国宏观经济环境以及包括当地银行在内的金融体系的政策响应。政府及升息的货币决策可能会不利于公司现金流，同时降低金融契约的转圜空间或信贷供给。
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(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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