量化宽松、负收益率与节俭的矛盾

路透伦敦7月18日电---全面笼罩的经济及金融恐惧,以及随之而来的央行买债印钞行动,让投资人陷於一连串的荒谬悖论.

一些被视为最安全的政府公债,相继出现负收益率,这种蔓延现象很可能会迫使放贷机构及投资人为了确保回收贷款面值,宁愿承受着更大风险,也只能投向更长期的投资工具及信用较差的借款方.

负利率曾经只是新奇构想,现在却迅速变成常态,在当前环境下,就连要达到零报酬率的保本,几乎就等於是高收益债.

尽管收益率一再探底,一部分是因当局为了减轻经济压力而祭出的货币政策所致,但债券收益率崩跌的广泛影响,可能反而对经济造成相反效果,迫使步入老年的存款户更加积极节省支出.

"(负利率)直觉上看应该是有利消费,如果这代表消费者会因为其未来资产价值缩水,而选择现在消费,而非把钱存下来留到以後.但情况可能不是这麽简单,"汇丰控股全球资产配置负责人Fredrik Nerband向客户指出.

Nerband指出,由於投资报酬及退休金报酬随着公债收益率下跌,消费者面临投资报酬偏低或负值,实际上可能会被迫比正常情况更努力存钱,以弥补退休金准备的不足.

"这就是众所周知的'节俭的矛盾'.这对需求会造成影响."

Nerband认为,假设投资报酬率只有2%,未来30年的年薪增幅1%,一个现年40岁人士,拥有相当於一整年年薪的存款,且计画70岁退休的话,则必须将目前薪资存下将近三分之一直到退休,才能确保维持退休金相当於最终薪资的六成水准直到85岁去世.

如果人口快速老化的欧美家庭因为这个缘故而更加减少消费,经济将进一步放缓,助长对主权债的需求,推升央行买债印钞规模,对收益工具的需求又会进一步提高.

这种潜在的恶性循环是明显可以预见的.

浏览部分国家债券负收益率图表,请点选链接:(link.reuters.com/naw39s)

**倒贴买债**

那麽负收益率到底有多严重了?

周三,德国首次以高於面值价格售出票息为零的两年期公债,这档两年券的年收益率等於是负0.06%.

换句话说,由於欧元前途不明及全球经济降温的缘故,投资人害怕借钱给其他人,宁愿接受注定亏损,也要借钱给德国--投资人认定德国无论如何都有能力而且将会以面值赎回债券,即使现在还要付出一笔费用.

这次标债的投标倍数高达两倍,更加凸显出投资人这种倾向.

但周三的标售,只不过又再次彰显欧元区和美国公债收益率全线崩跌,美国三个月期国库券收益率仅为0.1%,10年期公债的收益率也不到1.5%.

而即便欧元区前景的不确定性是避险需求胜过回报考量的原因之一,举债成本为负的也不仅限於德国.

荷兰和芬兰两国从国库券到2014年中到期之公债收益率均为负.法国国库券收益率也进入负值区域,而比利时周二所标的国库券收益率也首次转为负.

荷兰国际集团(ING)利率策略师Padhraic Garvey说,"这很值得关注",并称自去年10月/11月比利时和法国面临这种巨大的压力之後,比利时两年期公债较德债收益率升水已从460个基点降至目前的仅仅35个基点,而法国同档公债较德债的收益率升水也从当时的140个基点降至24个基点.

不过这种追逐"核心"或"半核心"资产以规避负名义收益率(西方世界的普遍情况是,实际收益率、或是经通胀调整的收益率为负已有一段时间)活动的扩大,可能对缓解欧元区面临的部分压力起到意想不到的效果.

本周西班牙和葡萄牙短期债券标售收益率也下跌,而爱尔兰本月也自2010年接受救助後首次重返债市.

"如果需求重返法国和比利时公债,那麽我感觉这种需求也应会延伸至意大利等国的公债,我们认为相较于困境中的西班牙,意大利是个好得多的押注选择,"Garvey说.

**只是时间问题?**

不过如果央行印钞购债、量化宽松、以及诸如欧洲央行上周将其存款利率降至零等超常规手段的累积效应,都是收益率大幅下滑的推动力量,那麽压力就不太可能减轻.

即便是美联储主席贝南克在周二的国会证词陈述中对进一步量化宽松前景未有明确表示,他还是概述了美联储可采取的各种选项,而全球投资者仍普遍预期美联储将再度出手,就算不是在11月美国总统大选之前,也会在大选後马上推出.

美银美林周二公布的最新的月度基金经理人调查总结道:"投资者确信各国央行将(不得不)通过进一步放宽政策来应对,这只是时间的问题."

约有71%的受访者预计美联储将在明年二季度前实施更多量化宽松,73%的经理人预计欧洲央行在同样期限内也会实施更多直接的大规模量化宽松措施.

"对美联储而言,其量化宽松措施的效果已减弱,但美联储还有子弹.对於这家有能力无限扩张资产负债表的央行而言,不存在弹药用尽的情况,"贝莱德固定收益部门主管Peter Fisher说.

问题在於,量化宽松带来的弊端是否开始超过其益处,而对此几乎没有政策共识.(完)

--编译 蔡美珍/王洋;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。