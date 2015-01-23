通缩风险加剧是欧QE主要推手 欧元将进一步贬值--海通证券

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京1月23日 - 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向欧元区经济注资逾万亿欧元。海通证券宏观组姜超、顾潇啸等对此解读指出，通缩风险加剧是欧QE主要推手，欧央行QE有望提振投资者情绪，促使欧元进一步贬值。
报告并指出，随着人口老龄化出现，零利率正在全球大规模蔓延。为应对通缩风险的加剧以及经济增长压力，中国央行未来货币放松空间巨大。
以下为报告要点摘录：
一、欧洲央行22日维持利率不变，并宣布推出全面QE，额度超过美国QE2，略不及美国QE1和QE3。
二、通缩风险加剧是欧QE主要推手：14年12月欧元区通胀率为-0.2%，自2009年以来首次跌至负值，使得欧元区陷入技术性通缩。通缩预期是心理现象，一旦形成不易改变。日本近四分之一个世纪的经历，便是例证。
三、银行金融中介功能丧失：欧央行自去年6月进入“负利率时代”以来，提供超低成本流动性，多数欧元区国家国债利率降到2007年前的水平，但是债券市场资金成本的下降，并没有带来实体经济资金成本的同步下调。
四、全面QE势在必行：虽然金融危机以来，欧央行推出了诸多创新工具（如LTRO、SMP、OMT等），但效果一直不尽如人意。对比美联储去年结束QE，经济逐步复苏的情形，全面QE对欧央行而言势在必行。
五、欧央行QE有望提振投资者情绪，促使欧元进一步贬值。而对中国的借鉴意义在于，随着人口老龄化出现，零利率正在全球大规模蔓延，且充满想象力：今年以来，丹麦，土耳其，瑞士，印度，秘鲁，埃及，加拿大等国纷纷降息接力；国债利率方面，美国10年期国债利率降至60年低点，瑞士10年期国债利率为负，而日本德国均低于0.5%。为应对通缩风险的加剧以及经济增长压力，中国央行未来货币放松空间巨大。(完)
(整理 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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