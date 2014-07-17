焦点：市场准备好迎接第二波“退市恐慌”了吗？

路透旧金山/纽约7月17日 - 投资人可能忽略了美国联邦储备委员会(美联储/FED)对利率发出的微妙警告。美联储提醒市场，可能较他们的预期提早升息，酝酿了另一波极类似去年“QE退市恐慌”引发的痛苦市场收缩。

让投资人措手不及，是美联储官员最不愿见到的事，这说明为何他们近来一再示警，吁金融市场勿掉以轻心；联储主席叶伦本周对银行发出的针对性评论，及其他强调危险的“利率风险”言论也是如此。

然而调查仍显示，华尔街许多分析师仍质疑经济能否终将冲破衰退恐慌，他们并不认为美联储会像预估暗示地那么快、那么激进地收紧超宽松货币政策。

美国债市也显示市场对升息还未做好多少准备。与此同时，美联储决策官员多对失业率急剧下降感到意外，但乐见消费者物价稳固的迹象。他们正要结束资产购买计划，并开始对如何将利率从近零的水准调升进行确切的细部规划。

“我认为大家并没有真的打从心底考虑到(失业率的)快速下降，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一次访问时说。

如果就业岗位继续强劲增长，而且若经济增长从第一季的衰退中反弹，“就会有更多有关可能提早升息日期的讨论了。”

布拉德警告称，目前通胀及失业率与美联储目标的距离，堪称10年来最接近。布拉德立场在美联储中相对较强硬，他希望在明年第一季能有一次升息，这个时间比市场预期约早了四个月。但布拉德不是孤鸟：周三时，达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称，美联储“可能”在明年初升息。

“市场会有一番波动，有时候人们会顿悟到，既有的某种观点终究未能实现...市场会有突如其来的调整，”布拉德对路透说。“每天谈论一点经济，每天重新评估数据，这是让人逐渐适应过程的一件好事。”

浏览交易员对升息押注的预期请点击：link.reuters.com/tes42w

根据芝加哥商业交易所(CME)的期货交易情况，今年大多数时间内，投资人已经想定联邦基金利率会在2015年7月小幅升息。他们认为3月升息的机率大约是20%。

虽然美联储决策者普遍预期到明年底时利率或许已升至1-1.25%。但纽约联储上月访问初级交易商的调查却显示，受访者认为届时利率到该水准的机率仅有约0.63%。

“从过去的经验来看，经济复苏来得又快又猛，”Cabot Money Management固定收益资产组合分析师William Larkin。该公司管理5亿美元资产。他表示，由于10年期美债收益率未来数月料将从现在的2.5%升至3%左右，他已经重新布局准备迎接更加强势表现的经济。

“当这股力道释放时，投资人肯定会受伤，”他说。

**统一立场**

如果去年春季那一幕重演，对美联储而言将是场噩梦，当时的美联储主席贝南克提到将在“未来会议上”缩减购债后，美国抵押贷款利率和其它借款成本大幅上扬。

所谓的缩减QE恐慌亦对新兴市场造成冲击，因为投资者预期的是紧缩周期提前，这迫使贝南克的几位央行同事连忙淡化他的讲话的重要性。但对经济和美联储信誉造成的破坏已不可挽回。

这次，随着美国距离2006年以来的首次升息越来越近，叶伦希望投资者和美联储能统一立场。能否带领美联储顺利退出全球有史以来最大的货币刺激措施，对叶伦个人声望的毁誉将取决于此。

“我们很小心这种环境下可能出现的风险，”叶伦周二对参议院一委员会表示。“还会留意最终利率会在何时开始调升，以及企业或个人是否冒了风险，却没有做好应对相关后果的准备。”

叶伦强调，目前有必要继续实施宽松政策，并表示政策将会像往常一样对经济做出反应。

但她的口气有微妙转变，她指出，“如果就业市场改善的速度继续快于预期”，美联储有可能提前升息。6月时，她的语气比现在更不确定，当时她承诺“如果经济表现得比预期强劲”，升息就会更早的提上日程。

**朝目标迈进**

确实，美国就业情况目前看起来比大多数决策者和分析师预期的都要好。

美国6月失业率降至近六年低位6.1%，非农就业岗位增加28.8万个，今年平均每月增加23.1万个。这份报告促使摩根大通和高盛将美联储首次升息时间的预期提前，但即使是这些顶级银行，也预计美联储在明年第三季之前不会升息。

当然，一些官员表示，只要通胀看起来将停留在目标水平附近，那么美联储就能够并且应该维持低利率，即便就业市场持续升温。持这种观点的人包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔，他上周称“只要通胀过低...就算就业率升至很高水准，也没人会批评我们。”

外界人士亦表达谨慎看法。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德建议美联储仅应逐步升息，并称应避免退市恐慌，因为这样会对印度、土耳其和阿根廷等国的股市和货币造成损害。

但只有美国经济是美联储的职责，而美国通胀正在缓慢上升。

虽然美联储关注的主要指标仍低于2%的目标，但衡量美国生产者物价的指标6月年率上升1.9%，5月为上升2.0%。

尽管美国第一季经济大幅收缩，损及全年成长前景，但法律上美联储的目标只是物价稳定和可持续就业最大化。

“经济增长不属于美联储目标范畴，”Cornerstone Macro合伙人Roberto Perli在一份报告中表示，“如果潜在增长率降低，美联储将在较低的成长率情况下实现其目标。”(完)

(编译 张若琪/李婷仪/白云/杜明霞；审校 高琦)

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