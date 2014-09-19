银行业者对欧洲央行提供廉价资金不买账 推出QE的压力增大

路透法兰克福9月18日 - 欧洲央行周四对银行业发放四年期新贷款，但发现需求远低于预期，引起对央行刺激方案的质疑。央行原本希望这些举措可以避免通缩出现，并重振区内经济。

本计划是欧洲央行促进银行业放贷的核心举措。欧洲央行向255家银行提供的4,000亿欧元贷款，银行只接受了其中的826亿欧元。

这远低于路透对20位货币市场交易员调查得出的1,330亿欧元预估。银行业者在12月11日还有机会申请这些资金，调查预计届时银行业者将接受2,000亿欧元资金。这项贷款利率超低，但条件是他们要把资金贷给企业。

Berenberg Bank首席分析师Holger Schmieding称，这样低的需求会让“欧洲央行感到失望”，也给该央行通过这项计划向经济注入4,000亿欧元的希望罩上疑云。

“以更优惠的条款向现金充裕的银行提供更多流动性，不会对经济成长和通胀前景产生太大效果，”他说。

欧洲央行执委普雷特周四警告称，不要过度解读欧洲央行首轮四年期贷款操作需求偏低的现象，他强调称这只是央行一整套政策举措的一部分。这些举措将对央行资产负债表产生相当大的影响。

普雷特指出，一直以来对首轮操作需求的预期都低于对12月进行的第二轮操作。

他在接受采访时表示，“市场已经懂得应将6月/9月举措放在一起看待，其目的是解决区内信贷收紧的问题。”

他重申，欧洲央行准备在必要时采取进一步行动。

市场对此反应淡漠。欧元兑美元EUR=短暂下滑，但随即反弹。德国公债收益率小跌，欧股.FTEU3则攀升，因对可能实施大规模资产的押注增加。

交易商称这么低的贷款申请率引燃外界对欧央行最终或要采取更多激进货币刺激措施的预期，诸如印钞购买债券，即QE，不过德国对该举措非常抵制。

一些银行不愿参与周四这轮流动性操作，可能是担心这样会给央行留下状况不佳的印象，因为几周后欧洲央行进行的资产质量评估(AQR)和压力测试结果就将出炉。

“欧洲金融领域仍然疲弱，”欧洲政策研究中心的Karel Lannoo说。“申请贷款可能会不光彩，因为市场正在等候几周后公布AQR的结果。”

路透编纂的数据显示，10家意大利银行共申请230亿欧元，约为周四投标量的28%。

西班牙的对外银行(BBVA)(BBVA.MC)、Bankia(BKIA.MC)、Banco Popular(POP.MC)和CaixabankCABK.MC.共申请111亿欧元。据路透数据，预计西班牙银行会在两次放贷中借入逾350亿欧元。

分析师称，需求较低将对欧央行总裁德拉吉宣布的其他刺激措施造成更大压力。这些措施包括购买有资产支持证券(ABS)和资产担保债券，以扩大央行的资产负债表。

欧洲央行以固定利率0.15%向银行发放四年期贷款，稍高于正常融资价格。若银行开始向“实体经济”发放更多贷款，他们还能在2016年中期前获得更多央行廉价贷款。

银行可能会先暂停行动，等待购债计划的更多细节在10月出炉。他们还可能会选择更长期地依靠现有的危机贷款，这些贷款是从欧央行早前的计划中获得的。

在2011年底和2012年初的债务危机高峰时期，欧洲央行向市场提供了大量廉价三年期贷款金。这些贷款将在明年初到期，很多银行料使用新的四年期贷款来偿还旧贷款。

周五数据将显示银行下周需偿还的危机贷款规模。该数据以及下周主要再融资操作的结果或能体现有多少旧贷款会通过新操作进行展期。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/朱晓军；审校 郑茵/白云)

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