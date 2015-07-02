QE计划在必要时有足够的灵活调整空间--欧洲央行会议记录

路透伦敦7月2日 - 周四公布的欧洲央行6月会议记录显示，该央行决策者认为目前没有理由扩大购债计划，但若有需要，该计划也有足够的灵活调整空间。

欧洲央行首席经济学家普雷特说，目前没有改变央行购债计划或利率的理由，经济增长似乎在继续改善，与此同时决策者似乎乐得忽略市场波动。

这次会议召开时间在6月初。当时决策者的确意识到希腊和欧元区其他国家之间的协商可能引起一些动荡，但会议记录没有暗示，如果发生状况，央行将怎么做出什么反应。

“央行总裁总结表示，管理委员会一致同意评估，即央行应当不要太在意近期金融市场的波动，并保持稳定货币政策路线。”

“就像之前说过的那样，当时设计资产购买计划，就预留了足够多的灵活空间，以在将来需要时做调整。”(完)

(编译 白云；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。